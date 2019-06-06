Мутко: экономических предпосылок для увеличения количества клубов в РПЛ сейчас нет

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ, на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) сейчас не имеет экономических предпосылок для увеличения количества клубов в чемпионате. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) журналистам рассказал вице-премьер РФ, бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Мутко страйкс бэк! «Спартак @fcsm_official начал зарабатывать на стадионе 10 млрд ₽ в год! А его все мочат, что управление не правильное. Но надо понимать - владелец уйдёт и клуб пойдёт в первый дивизион» pic.twitter.com/1nsrboWjca

"Я сторонник спокойного и нормального развития. Сейчас у нас в стратегии [развития российского футбола до 2030 года] 18 команд, но это должно случиться, когда для этого созреет ситуация при соответствующем экономическом положении. Надо найти экономические стимулы, идти в сторону самоокупаемости. В стратегии написано, что расширение возможно при соответствующей экономической ситуации, но предпосылок для этого сейчас нет", - сказал Мутко.

"Да, в Калининграде построили современный стадион, но экономики у клуба нет никакой. В Ростове-на-Дону роскошный стадион, но у клуба премьер-лиги там огромные проблемы", - сказал Мутко.

По словам бывшего президента РФС, 18 команд в премьер-лиге для России является оптимальным. "Для такой страны как Россия 18 команд - это оптимально, а 20 - здорово. Но мы не Испания, мы - северная страна. Мы столкнемся с расширением календаря на ноябрь-декабрь", - подчеркнул он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.