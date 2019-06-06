Власти и бизнес обсудили проблемы развития массового спорта в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Длительное время в России власти делали акцент на развитие спорта высоких достижений, при этом почти не уделяя внимания массовому спорту. Национальный проект "Демография" изменит эту ситуацию - 55% населения к 2024 году буду активно включены в спорт. Участники ПМЭФ-2019, среди которых оказалась куратор федерального проекта "Спорт - норма жизни" вице-премьер РФ Ольга Голодец, представители бизнеса и чиновники обсудили, какие проблемы нужны решить на пути достижения поставленной цели.

"Мы всегда больше говорили о наших победах, наградах, наших завоеваниях. Сейчас нужно перестроиться и говорить о массовом спорте, это требует время и население России. Мы уже начали двигаться по этой траектории. Нас порадовали цифры прошлого года - число людей, которые занимаются спортом, выросло на 4 млн и достигло 53,4 млн. Это хороший показатель", - сказала Голодец.

Она добавила, что начинать занятия спортом людям помогает проведение массовых мероприятий. "Приобретают популярность не только забеги, но и велопарады, заплывы на открытой воде, и это задает новые требования к инфраструктуре спорта. Если мы раньше говорили больше о развитии крупных спортивных объектов, то сейчас появилась необходимость другого планирования - развития городского пространства, муниципального пространства", - подчеркнула вице-премьер.

Среди положительных примеров она назвала забег на коньках на льду Байкала в зимнее время. "Он привлекает 20 тысяч человек. Популяризация таких массовых событий - это отличная пропаганда здорового образа жизни и красоты нашей страны", - сказала Голодец.

Предложения бизнеса

Согласно нацпроекту, одним из способов развития массового спорта станет развитие физической культуры на предприятиях. В холдинге "Российские железные дороги" работает около 1 млн человек, и, по словам статс-секретаря - замгендиректора "РЖД" Анатолия Мещерякова, каждая крупная компания на сегодняшний день понимает, что занятия спортом являются частью корпоративной культуры, а внимание к этому вопросу имеет большие плюсы.

"По нашим подсчетам, около 40 % наших работников занимаются спортом. Но у нас есть задел на будущее. В последнее время мы начинаем развивать небольшие спортивные сооружения рядом с нашими основными производственными площадками, которые разбросаны по всей страны. Но мы пришли к выводу, что финансирование их не относится к хозяйственной деятельности компании, мы это финансируем из прибыли. Если бы мы рассмотрели этот вопрос, это позволило бы дать толчок развитию массового спорта", - считает Мещеряков.

Второй нюанс, по его мнению, - создание на многих предприятия физкультурно-спортивных клубов в условиях, когда юридического основания и законодательного описания, что это такое, сейчас нет. "Я думаю, с этим тоже надо поработать", - добавил он.

В компании "Норникель" также считают, что необходимо внесение изменений в законодательство, чтобы бизнес активнее помогал государству решать национальные задачи.

"Одной из мер поддержки, которую хотелось бы от государства получить, является возможность применения инвестиционного налогового вычета в размере суммы понесенных расходов, которые идут на пожертвования, на перечисления спортивным организациям. Сейчас это применимо только к физическим лицам, у юридических лиц такого механизма нет. И надо подумать над освобождением налога на имущество в отношении объектов, которые используются для нужд физической культуры и спорта. Большое количество таких объектов "висят" на балансе компаний, передача их в казну муниципалитета ни к чему не приведет в виду отсутствия финансирования. Или сделать хотя бы льготную ставку на какой-то период", - считает статс-секретарь - вице-президент "Норильского никеля" Дмитрий Пристансков.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов добавил, что нужны доработки в фискальном законодательстве ради тех предпринимателей, которые готовы инвестировать в спортивные объекты. "Если бассейн или фитнес-центр строится в Ижевске, затраты "отобьются", но если в городе меньше ста тысяч населения, то финансовая модель будет невыгодна. В той налоговой системе, которая есть, бизнес будет работать либо в ноль, либо в минус. Нужно рассмотреть этот вопрос. Мы готовы предложить конкретные модели", - сказал Бречалов, обратившись к Голодец.

Готовность власти к диалогу

Подводя итог дискуссии, вице-премьер отметила, что услышала в ходе дискуссий много предложений и "реальных идей".

"Первое, на что надо обратить внимание, это те законодательные инициативы, которые прозвучали, которые являются следствием некоего тормоза в развитии массового спорта. И это объективно и закономерно, поскольку мы очень долго двигались в направлении спорта высших достижений. Массовый спорт нуждается в нормативной законодательной поддержке и проработке", - сказала Голодец.

Она подчеркнула, что "за всеми внимательно записывала идеи". "Я надеюсь, что мы сможем их проработать и реализовать. Поскольку мы с коллегами активно работаем, я думаю, мы доведем предложения до законодательства, и сделаем все от нас зависящее, чтобы доставить жителям нашей страны радость занятия спортом", - заключила вице-премьер.