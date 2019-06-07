Хоккеист "Сент-Луиса" Барбашев считает, что еще рано думать о победе в Кубке Стэнли

ТАСС, 7 июня. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Иван Барбашев на данный момент не задумывается о победе в Кубке Стэнли. Слова российского нападающего приводит пресс-служба лиги.

В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" обыграл "Бостон" (2:1). Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Сент-Луиса".

"Играли очень грамотно, но не с самого начала удалось показать свой хоккей, не могли войти в игру где-то первые минут десять. Думаю, мы хорошо играли в обороне, забили пару голов, и нам удалось выиграть матч, - сказал Барбашев. - Какие шансы на завоевание кубка? Если честно, не хочется об этом думать, мы спокойно отреагировали на победу, поэтому нужно сохранить эти эмоции, есть шанс, можем выиграть, будем биться".

В нынешнем сезоне Барбашев провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 очков (14 голов + 12 передач). В плей-офф турнира он принял участие в 24 встречах, набрав 6 (3+3) очков.

Шестая игра финальной серии Кубка Стэнли состоится в ночь на 10 июня в Сент-Луисе.