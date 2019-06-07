Колобков: более 100 футбольных полей построят в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Более 100 футбольных полей, 25 манежей будет построено в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом в пятницу на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Футбол в интерьерах большого города" заявил министр спорта России Павел Колобков.

Министр сообщил, что в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" будут выделены средства на развитие видов спорта, в том числе футбола. Совместно с регионами в ближайшее время будет построено 25 манежей, более 100 футбольных полей, подготовлено или переподготовлено около пяти тысячи тренеров.

"Футбол - это очень многогранное явление. Это не только большой футбол, это и мини-футбол, и пляжный футбол. Мы продолжим поддерживать проведение таких крупных массовых спортивных соревнований, как "Мини-футбол - в школу", "Мини-футбол - в вузы", "Кожаный мяч" и многие другие", - заключил глава Минспорта России.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой комании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.