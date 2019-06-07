Минспорт и ряд регионов РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с правительствами ряда регионов России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

От Минспорта России документы подписал глава ведомства Павел Колобков, со стороны субъектов РФ - главы Курской области Роман Старовойт, Вологодской области Олег Кувшинников, Кемеровской области Сергей Цивилев и Кировской области Игорь Васильев. Подписанные соглашения предусматривают развитие приоритетных и базовых для регионов видов спорта, популяризацию массового спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию спортивных объектов, а также закупку спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ.

"Эти мероприятия будут реализованы в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" и федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", - сказал Колобков. - В частности, в Курской области будет построен крытый легкоатлетический манеж, на Вологодчине - плавательный бассейн и крытый каток, в Кировской области - два физкультурно-оздоровительных комплекса, а в Кузбассе - универсальный спортивный комплекс и ледовый дворец. Я убежден, что новые современные спортивные объекты станут популярными среди детей и взрослых, будут способствовать развитию массового спорта и улучшению подготовки региональных сборных команд".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

"Спорт - норма жизни"

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.