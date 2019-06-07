Сборная Грузии обыграла команду Гибралтара в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 7 июня. Сборная Грузии по футболу дома одержала победу над командой Гибралтара со счетом 3:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Матч прошел на стадионе "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.

Забитыми мячами отметились Валериане Гвилия (30-я минута), Георгий Папунашвили (59) и Вато Арвеладзе (76).

Сборная Грузии в группе D занимает третье место, набрав три очка после трех матчей. Лидирует в группе команда Ирландии, набравшая шесть очков, второй идет сборная Швейцарии (4). На четвертом месте команда Дании (1), замыкает таблицу сборная Гибралтара (0).

Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 сборных, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.