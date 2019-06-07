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Футбол в Испании

Футболист Азар подписал контракт с мадридским "Реалом"

Соглашение рассчитано на пять лет
Эден Азар Steven Paston/PA via AP
Описание
Эден Азар
© Steven Paston/PA via AP

ТАСС, 7 июня. Испанский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании соглашения с бельгийским полузащитником английского "Челси" Эденом Азаром. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на пять лет. Презентация Азара состоится 13 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Перед этим игрок пройдет медицинское обследование.

29 мая "Челси" обыграл английский "Арсенал" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Баку. Азар оформил дубль и отдал одну голевую передачу. На послематчевой пресс-конференции бельгиец объявил о своем уходе из английской команды.

Азар выступал за "Челси" с 2012 года, в составе клуба из Лондона он ранее стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира - 2018 в составе сборной Бельгии футболист завоевал бронзовую медаль. В нынешнем сезоне Азар провел 52 матча во всех турнирах за "Челси", забив 21 мяч и отметившись 17 передачами.

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