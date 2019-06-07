Власти Самарской области хотят вернуть в ФК "Крылья Советов" воспитанников команды

ТАСС, 7 июня. Власти Самарской области хотят вернуть в "Крылья Советов" воспитанников клуба и выстроить новую систему подготовки футболистов. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров, слова которого в пятницу приводит пресс-служба правительства региона.

"Если клуб будет основываться на воспитанниках самарского футбола, он может в долгосрочной перспективе достигать успеха. У нас [было], что 10 воспитанников академии имени Юрия Коноплева (находится под Тольятти - прим. ТАСС) переходили в клуб "Крылья Советов", а через три дня они оказывались в других клубах - это по меньшей мере бардак и халатность. За этим стояли коммерческие интересы отдельных лиц, именно поэтому мы сменили руководство клуба - в марте совет директоров возглавил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов", - сказал он.

Также глава региона добавил, что спортивный директор футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Шикунов отправлен в отставку, а с главным тренером клуба Миодрагом Божовичем ведутся консультации по его дальнейшей заинтересованности в работе.

В сезоне-2018/19 в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" заняли 13-е место, сохранив место в элитном дивизионе благодаря общей победе в стыковых матчах с "Нижним Новгородом" (3:1, 0:1).