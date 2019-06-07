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Хоккеист "Сент-Луиса" Барбашев дисквалифицирован на один матч за удар соперника в голову

Российский форвард пропустит шестую встречу финальной серии плей-офф НХЛ
Иван Барбашев AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Иван Барбашев
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 8 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Иван Барбашев дисквалифицирован на один матч плей-офф за удар в голову форварду "Бостона" Маркусу Юханссону. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На шестой минуте первого периода пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с "Бостоном" Барбашев намеренно провел силовой прием против Юханссона, который на тот момент отдал передачу и находился без шайбы. Российский нападающий попал плечом в голову форварду соперника, после чего тот упал на лед. Барбашев не был наказан за это нарушение правил.

Российский хоккеист пропустит шестую игру финала плей-офф НХЛ. Встреча состоится в ночь на 10 июня в Сент-Луисе.

Барбашев провел 80 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, набрав 26 (14 шайб + 12 передач) очков. В плей-офф форвард отыграл 24 встречи. На его счету 6 (3+3) баллов за результативность.

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