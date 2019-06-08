Дубровский, заявленный на Игры в Минске, чаще других тестировался на допинг в 2019 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 м Сергей Дубровский, включенный Олимпийским комитетом России (ОКР) в состав национальной команды на Европейские игры в Минске, по итогам пяти месяцев 2019 года является самым тестируемым спортсменом страны. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по май бегун девять раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

24-летний спортсмен также является победителем "Мемориала Знаменских" - 2018, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не выдала Дубровскому разрешение на выступление на зарубежных стартах в нейтральном статусе.

Семь раз проверялся инспекторами РУСАДА на допинг в 2019 году бегун Рудольф Верховых, по шесть раз - ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев, а также бегуны Владимир Никитин и Екатерина Завьялова (Поистогова), чья фамилия также значится в составе сборной России на Европейские игры - 2019. Не один из этих легкоатлетов пока не получил от IAAF нейтрального статуса.

6 июня ОКР на официальном сайте опубликовал фамилии спортсменов, которые включены в состав сборной России на II Европейские игры. В документе также отмечено, что в составе возможны изменения.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.