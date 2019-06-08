Саранск в атмосфере праздника. Как болельщики проводят время в ожидании матча сборной РФ

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков сборной России по футболу принимают участие в развлекательной программе перед матчем с командой Сан-Марино в Саранске. Встреча на стадионе "Мордовия-Арена" начнется в 19:00 мск.

Город пропитан праздничной атмосферой с самого утра, уже в 10 часов на улицах Саранска было многолюдно. В парках можно было встретить болельщиков в футболках национальной сборной и с триколором в руках. Концертная программа на площадках города стартовала в полдень, где в течение дня будут выступать творческие коллективы Саранска. Для жителей и гостей города подготовлены творческие мастерские, розыгрыши призов, тематические фотозоны и угощения, на площади Тысячелетия прошла автограф-сессия послов РФС - бывших игроков сборной России Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова.

В 16:00 мск стартуют развлекательные мероприятия перед стадионом. Там откроются тематические зоны Сан-Марино: зрители смогут попробовать традиционные угощения, обучиться гончарному искусству, стрельбе из лука и посетить мастер-класс по чеканке монет. Бесплатно будет работать зона барбершопа и аквагрима, на сцене выступят фольклорный коллектив, диджей и черлидирши. Помимо этого, болельщики смогут помериться силами с бывшими игроками сборной, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол (разновидность уличного футбола, - прим. ТАСС) и текбол (игра с мячом, похожим на футбольный, с помощью стола для настольного тенниса) и выиграть призы.

В 18:00 мск на площади перед стадионом начнется концерт группы RASA, а уже в 18:30 начнется запуск болельщиков в чашу стадиона. Перед стартом матча гимны России и Сан-Марино исполнит оркестр. Концерты на площадках в городских парках продолжатся и после матча, они закончатся в 23:00.

В течение всего для и до полуночи в Саранске будут перекрыты многие улицы города. Для организации пешеходного движения на стадион будет временно ограничено движение по улицам Советской, Демократической, Рабочей, Коммунистической, Пролетарской, Волгоградской, по проспектам Ленина, Российской Армии и другим.

Также изменятся схемы движения общественного транспорта. После матча жители и гости Саранска смогут добраться на общественном транспорте до нужных точек с остановок по ул. Полежаева, а также на специальных автобусах с ул. Севастопольской на пересечении с пр. Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад.