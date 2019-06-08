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Испания и Португалия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Правительства стран хорошо проинформированы о ходе переговоров

ТАСС, 8 июня. Испания и Португалия обсуждают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Сообщается, что представители футбольных федераций стран провели ряд встреч, после чего начали углубленный анализ возможности подачи совестной заявки. Также отмечается, что правительства стран хорошо проинформированы о данном процессе.

Ранее о подаче совместной заявки на проведение ЧМ-2030 объявили Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили, также на организацию турнира будет претендовать Марокко. Кроме того, общую заявку на проведение первенства, как заверил сербский президент Александар Вучич, подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция.

Испания принимала чемпионат мира 1982 года. В Португалии в 2004 году прошел чемпионат Европы. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, 2026-го - в США, Канаде и Мексике.

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