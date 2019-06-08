Хорватские футболисты обыграли валлийцев в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 8 июня. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Уэльса со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

В составе победителей забитым мячом отметился Иван Перишич (48-я минута), у проигравших отличился Дэвид Брукс (77), еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Уэльса Джеймс Лоуренс (17).

В турнирной таблице группы E сборная Хорватии вышла на первое место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Уэльса с тремя очками идет третьей. В следующем матче хорваты 6 сентября в гостях встретятся со словаками, а сборная Уэльса 11 июня также на выезде сыграет с командой Венгрии.

В матче группы H сборная Исландии на своем поле одержала победу над командой Албании со счетом 1:0, мяч на 22-й минуте забил Йоханн Гудмундссон. Во встрече приняли участие три представителя Российской премьер-лиги - исландцы Рагнар Сигурдссон ("Ростов") и Арнор Сигурдссон (ЦСКА), а также албанец Беким Балай из грозненского "Ахмата". В турнирной таблице сборная Исландии набрала шесть очков и занимает третье место, албанцы с тремя очками идут четвертыми.

Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.