Российские лучники ставят задачу завоевать на ЧМ все лицензии на ОИ-2020

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Главной задачей на предстоящем чемпионате мира для сборной России по стрельбе из лука станет завоевание всех лицензий на Олимпийские игры 2020 года. Об этом ТАСС в воскресенье заявил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Чемпионат мира начнется в понедельник в голландском Хертогенбосе. Завершатся соревнования 16 июня. На чемпионате будут разыграна основная часть лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио в классическом луке. Обладателями лицензий станут первые восемь сборных в командном первенстве, а также четыре лучших спортсмена в индивидуальном первенстве, не прошедшие на Игры благодаря командному отбору.

"Главная задача - в полном составе завоевать лицензии на Игры. Конечно, желательно завоевать медали, в том числе и золотые. Чемпионат мира - это хорошая репетиция перед Олимпийским играми. Завтра начинается квалификация у мужчин и женщин, послезавтра - блочный лук", - сказал Ешеев.

"Сегодня тихо, штиль, а завтра планируются гроза, дождь, молнии. Вчера и позавчера был ливень", - отметил собеседник агентства.

Олимпийские игры - 2020 пройдут в Токио с 25 июля по 9 августа.