Гимнастка Арина Аверина завоевала три золотые медали на этапе Гран-при в Чехии

ТАСС, 9 июня. Россиянка Арина Аверина стала обладательницей трех золотых наград в индивидуальных упражнениях на завершившимся этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно.

В упражнениях с обручем 20-летняя Аверина показала результат 23,000 балла, второе место заняла представительница Болгарии Боряна Калейн (21,500), третье место досталось американке Лауре Зенг (21,450). Другая российская спортсменка Дарья Трубникова стала пятой, набрав 19,500 балла.

В упражнениях с мячом Аверина стала первой (22,550), второе место заняла болгарская гимнастка Катрин Тасева (21,400), третье место у Калейн (21,000), Трубникова стала шестой (20,000).

Аверина также стала лучшей в упражнениях с лентой, россиянка показала результат 20,450 балла. Второй стала белорусская гимнастка Алина Горносько (19,050), третьей - Тасева (18,400). Трубникова стала четвертой, набрав 18,100 балла.

Гран-при в Брно проходил с 8 по 9 июня. Накануне Трубникова победила в личном многоборье, Аверина стала серебряным призером турнира.