Футболист Роуз заявил, что может покинуть "Тоттенхэм"

ТАСС, 10 июня. Защитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Роуз заявил, что может покинуть команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой издание The Sun.

"Я не говорю, что хочу уйти, но если мне поступит конкретное предложение, я не буду стесняться высказывать свое мнение в клубе", - сказал Роуз. Издание отмечает, что интерес к 28-летнему игроку проявляют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Эвертон".

Роуз является игроком "Тоттенхэма" с 2007 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 37 матчей в различных турнирах, отметившись пятью результативными передачами. В составе клуба из Лондона он в сезоне-2018/19 дошел до финала Лиги чемпионов, где "Тоттенхэм" проиграл английскому "Ливерпулю". В составе сборной Англии он стал бронзовым призером Лиги наций.