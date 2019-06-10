Победительница Roland Garros Барти поднялась на второе место в рейтинге WTA

ТАСС, 10 июня. Австралийка Эшли Барти поднялась на шесть позиций и занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции, в финале обыграв чешку Маркету Вондроушову, которая поднялась на 22 позиции (с 38-й на 16-ю).
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина опустилась на восемь позиций и занимает 29-е место. Первой ракеткой мира по-прежнему является японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 10 июня:
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6486 очков;
2 (8). Эшли Барти (Австралия) - 6350;
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5345;
5 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4925;
6 (5). Ангелик Кербер (Германия) - 4675;
7 (9). Элина Свитолина (Украина) - 3967;
8 (3). Симона Халеп (Румыния) - 3963;
9 (7). Слоан Стивенс (США) - 3682;
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565...
29 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 1790...
46 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...
52 (58). Екатерина Александрова (Россия) - 1108...
60 (68). Вероника Кудерметова (Россия) - 939...
63 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) - 887...
74 (81). Анастасия Потапова (Россия) - 815...
76 (70). Евгения Родина (Россия) - 800...
79 (78). Вера Звонарева (Россия) - 769...
83 (83). Виталия Дьяченко (Россия) - 721...
86 (49). Мария Шарапова (Россия) - 710...
89 (117). Анна Блинкова (Россия) - 697.