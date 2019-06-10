Бывший хоккеист "Спартака" Юрий Борисов умер на 81-м году жизни

ТАСС, 10 июня. Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

О причинах смерти хоккеиста не сообщается.

Борисов выступал за "Спартак" в 1962-1969 годах, также он играл за воскресенский "Химик" и ярославское "Торпедо". В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, три раза завоевывал серебряные и дважды - бронзовые медали первенств страны.

После окончания карьеры Борисов работал тренером в школе "Спартака", подготовив таких игроков, как Илья Ковальчук, Александр Селиванов, Игорь Князев, Михаил Иванов, Дмитрий Семин.