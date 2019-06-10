Высокая планка от Нижнего. В городе все готово к проведению матча Россия - Кипр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород замер в предвкушении первой в истории города игры сборной России по футболу - с командой Кипра в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Календарь был составлен таким образом, что игра была намечена на вторник - именно этим стоит объяснить практически полное отсутствие ажиотажа перед важной для команды главного тренера Станислава Черчесова встречей. В понедельник на основных пеших улицах было сложно встретить людей с российскими триколорами или в футболках сборной.

Несмотря на это, около полудня у касс стадиона стояла небольшая очередь, с которой активно общались перекупщики. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из них, в наличии у него остались только билеты номиналом 1600 рублей, которые он готов продать с "небольшой" накруткой - за 3000 рублей. В кассах и на сайте официальных продавцов даже вечером 10 июня можно было приобрести билеты, но цена на них варьировалась от 2500 до 5500 рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин за день до матча заявил, что город полностью готов к приему гостей.

"По нашим данным, ожидается максимальная наполняемость стадиона, - заявил глава региона. - Уже давно было понятно, что интерес к матчу огромный. Уверен, что эта игра станет далеко не последним крупным спортивным событием на стадионе. Мы готовы к приему матчей любого уровня".

Черчесов ни исключил изменений в составе

За день до матча на стадионе "Нижний Новгород" прошла предыгровая тренировка сборной России, в которой приняли участие все 28 футболистов, находящихся в расположении команды. За занятием от кромки поля наблюдали вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин, генеральный директор организации Александр Алаев, а также министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

Пока футболисты начинали разминаться, на табло появилось видеообращение полузащитника Дениса Черышева, который из-за травмы не сможет сыграть в родном городе. Футболист испанской "Валенсии" пожелал удачи партнерам по сборной. Этот ролик будет показан перед стартовым свистком - даже виртуальное присутствие земляка должно порадовать и воодушевить нижегородскую публику.

По итогам тренировки главного тренера спросили о том, помнит ли он, как в 1997 году национальная команда с ним в составе на выезде сыграла вничью с киприотами.

"Я помню, что нельзя расслабляться, - заявил Черчесов. - Спасибо, что напомнили, потому что футболисты иногда забывают. Сборная Кипра - хорошая команда, которая качественно сыграла с шотландцами (ближайший соперник россиян потерпел поражение со счетом 1:2 - прим. ТАСС) - нас ждет непростой матч".