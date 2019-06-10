Высокая планка от Нижнего. В городе все готово к проведению матча Россия - Кипр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород замер в предвкушении первой в истории города игры сборной России по футболу - с командой Кипра в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Календарь был составлен таким образом, что игра была намечена на вторник - именно этим стоит объяснить практически полное отсутствие ажиотажа перед важной для команды главного тренера Станислава Черчесова встречей. В понедельник на основных пеших улицах было сложно встретить людей с российскими триколорами или в футболках сборной.
Несмотря на это, около полудня у касс стадиона стояла небольшая очередь, с которой активно общались перекупщики. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из них, в наличии у него остались только билеты номиналом 1600 рублей, которые он готов продать с "небольшой" накруткой - за 3000 рублей. В кассах и на сайте официальных продавцов даже вечером 10 июня можно было приобрести билеты, но цена на них варьировалась от 2500 до 5500 рублей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин за день до матча заявил, что город полностью готов к приему гостей.
"По нашим данным, ожидается максимальная наполняемость стадиона, - заявил глава региона. - Уже давно было понятно, что интерес к матчу огромный. Уверен, что эта игра станет далеко не последним крупным спортивным событием на стадионе. Мы готовы к приему матчей любого уровня".
Черчесов ни исключил изменений в составе
За день до матча на стадионе "Нижний Новгород" прошла предыгровая тренировка сборной России, в которой приняли участие все 28 футболистов, находящихся в расположении команды. За занятием от кромки поля наблюдали вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин, генеральный директор организации Александр Алаев, а также министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.
Пока футболисты начинали разминаться, на табло появилось видеообращение полузащитника Дениса Черышева, который из-за травмы не сможет сыграть в родном городе. Футболист испанской "Валенсии" пожелал удачи партнерам по сборной. Этот ролик будет показан перед стартовым свистком - даже виртуальное присутствие земляка должно порадовать и воодушевить нижегородскую публику.
По итогам тренировки главного тренера спросили о том, помнит ли он, как в 1997 году национальная команда с ним в составе на выезде сыграла вничью с киприотами.
"Я помню, что нельзя расслабляться, - заявил Черчесов. - Спасибо, что напомнили, потому что футболисты иногда забывают. Сборная Кипра - хорошая команда, которая качественно сыграла с шотландцами (ближайший соперник россиян потерпел поражение со счетом 1:2 - прим. ТАСС) - нас ждет непростой матч".
В субботнем матче против сборной Сан-Марино, который завершился самой крупной победой в истории национальной команды (9:0), на поле с первых минут вышли следующие игроки: вратарь Маринато Гилерме, защитники Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия и Федор Кудряшов, полузащитники Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.
На вопрос о том, возможна ли ротация состава в предстоящем матче, специалист сказал, что не исключает изменений. "Завтра есть конкретный матч, у нас есть игроки - кто-то из них готов чуть лучше, кто-то чуть хуже. <...> Возможно, будут изменения - сегодняшний вечер нам покажет, медицина тоже сделает свои заключения. Надеюсь, все будут готовы, и тогда придется поломать голову [над составом]", - добавил он.
Нижний Новгород подаст пример городам, принимающим сборную
Развлекательная программа для болельщиков в день матча на территории стадиона начнется в 19:00 мск. Зрители смогут посетить зону тематического фудкорта, посвященную кухне страны-соперницы, отправить по почте открытку, посвященную игре сборных России и Кипра. Также им представится возможность бесплатно нанести на лицо аквагрим или освежить прическу в барбершопе.
Одновременно с фан-зоной у стадиона "Нижний Новгород" будет работать фестиваль болельщиков на Нижне-Волжской набережной, где жители и гости города не только смогут принять участие во всевозможных конкурсах, но и посмотреть трансляцию игры на большом экране с видом на стадион, на котором пройдет матч. Вход на ее территорию также будет бесплатным, но стоит иметь в виду, что площадка вмещает до 2 тысяч человек.
У стадиона хедлайнером развлекательной программы станет группа 5sta Family, начало ее выступления запланировано на 20:35 мск. Тем же, кому футбол ближе музыки, предоставится шанс помериться силами с бывшими футболистами сборной России Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым, а также получить их автографы.
Председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев, говоря о насыщенной программе перед матчем, отдал должное правительству Нижегородской области, со стороны которого союз находит полную поддержку. "Создание фан-зоны на Нижне-Волжской набережной - прекрасный пример того, как должны проходить все матчи национальной команды", - отметил он в разговоре с ТАСС.
Сборная России не смогла обыграть "карлика" всего один раз
Команды России и Кипра встречались трижды в истории - в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года и на турнире в феврале 2003 года. В сентябре 1996 года команда под руководством Бориса Игнатьева одержала крупную победу со счетом 4:0, а в 1997-м в гостях сыграла вничью (1:1). Этот результат повлиял на итоговое положение россиян в турнирной таблице - они стали вторыми в отборочной группе, а в стыковых матчах за выход на чемпионат мира уступили итальянцам (1:1, 0:1). В феврале 2003 года сборная России под руководством Валерия Газзаева обыграла в Лимасоле на международном турнире Кипрской ассоциации футбола хозяев со счетом 1:0 - эта игра стала последней в составе национальной команды для Валерия Карпина.
В общей сложности сборная России 33 раза встречалась с командами карликовых государств (Андорра, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова). Именно киприоты стали единственными, сумевшими не проиграть россиянам. Статистика забитых и пропущенных мячей в играх с соперниками такого уровня красноречива - 115:9. Последняя из таких побед состоялась на прошлой неделе - 8 июня команда Черчесова разгромила сборную Сан-Марино - 9:0.