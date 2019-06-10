Горячкина обыграла Гунину в девятом туре шахматного турнира претенденток

ТАСС, 10 июня. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами одержала победу над соотечественницей Валентиной Гуниной в партии девятого тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира. Соревнование проходит в Казани.

В других партиях девятого тура украинка Анна Музычук черными фигурами обыграла грузинку Нану Дзагнидзе, россиянка Александра Костенюк белыми сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно, украинка Мария Музычук белыми обыграла китаянку Тань Чжунъи.

По итогам девяти туров Горячкина лидирует в турнирной таблице, набрав 7,5 очка, далее идут Лагно (5), Анна и Мария Музычук (по 4,5), Дзагнидзе (4), Гунина, Тань Чжунъи и Костенюк (по 3,5). Партии десятого тура состоятся 12 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.