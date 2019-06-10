Непомнящий считает, что турнир Армагеддон поднимет популярность шахмат среди телезрителей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что турнир Армагеддон повысит интерес к шахматам среди телезрителей. Об этом он сказал в понедельник журналистам.

Первый шахматный турнир Армагеддон проходит в Москве с 10 по 16 июня. Это первый в истории турнир, разработанный специально под телевизионный формат компанией World Chess ("Уорлд чесс"). В нем принимают участие пять российских гроссмейстеров - Сергей Карякин, Непомнящий, Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев и завершивший профессиональную карьеру Владимир Крамник, а также азербайджанец Теймур Раджабов, китаец Вэй И и израильтянин Борис Гельфанд.

Участники играют две партии в формате блица (по три минуты на партию с добавлением две секунды на каждый ход). В случае равного счета соперники играют партию "Армагеддон", в которой шахматист, действующий черными, получает меньше времени, чем тот, кто играет белыми, но ему для победы достаточно сыграть вничью. В первом матче Непомнящий победил Инаркиева со счетом 1,5:0,5.

"Я научился играть в шахматы в пять лет и уже лет с шести играю блиц, так что ситуация, когда надо принимать решения за ограниченное количество времени, мне знакома. Честно говоря, в последние годы блиц мне стал нравиться меньше. Интереснее играть полновесную партию с глубоким анализом, замыслами. Но блиц - это всегда весело, и он гораздо удачнее адаптируется к телеформату, думаю, что такой формат поднимет популярность шахмат", - отметил Непомнящий.

"Формат пока еще не распробовал, нужно сыграть вничью в основное время, чтобы был "Армагеддон" - самая нервная партия в шахматах, в которой не может быть ничьей. Хорошо, что сегодня обошлось, Эрнесто - очень сильный шахматист, который хорошо играет блиц. В первой партии он очень хотел выиграть, в итоге я чуть не проиграл. Во второй было ближе к ничьей, но Эрнесто оставил себе мало времени и стал ошибаться", - добавил российский гроссмейстер.

Призовой фонд турнира составляет $50 тыс., победитель получит $15 тыс. Формат турнира позволяет проиграть один раз, но после второго поражения шахматист выбывает из борьбы.