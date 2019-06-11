Легкоатлетка Нидбайкина на турнире в Жуковском выполнила нормативы на ЧМ и Олимпиаду

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Дарья Нидбайкина, специализирующаяся на тройном прыжке, одержала победу на турнире "Кубок Подмосковья" в Жуковском с результатом 14,39 метра и установила личный рекорд.

До сегодняшнего дня личный рекорд 24-летней Нидбайкиной составлял 14,21 метра и был установлен в июле 2017 года также в Жуковском.

Квалификационный норматив в женском тройном прыжке для участия в ЧМ-2019 равен 14,20 метра, в Олимпийских играх 2020 года в Токио - 14,32.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Нидбайкина пока не получила от IAAF допуска на зарубежные старты.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября 2019 года.