Эксперт: Черчесов не выпустит дебютантов сборной России по футболу в игре с киприотами

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не станет выпускать на поле игроков, которые впервые были вызваны в национальную команду, в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против команды Кипра. Такое мнение ТАСС во вторник по телефону высказал бывший защитник сборной России Юрий Ковтун.

Матч против сборной Кипра пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. В окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира вошли 30 футболистов, шесть из них были вызваны в национальную команду впервые - Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Николай Комличенко (чешская "Млада Болеслав") и Дмитрий Баринов ("Локомотив"). Полузащитник московского "Локомотива" дебютировал в отборочном матче российской команды против сборной Сан-Марино (9:0).

"Вряд ли мы увидим кого-то из дебютантов сегодня на поле, - сказал Ковтун. - Сборной, в первую очередь, важно набирать очки, поэтому состав должен быть всегда оптимальным. Думаю, что Черчесов будет опираться на тех игроков, в которых он уверен, тех футболистов, которые выходят и добиваются нужного результата".

Также 49-летний эксперт подчеркнул, что игра против сборной Кипра будет непростым для российских футболистов: "Их сборная имеет несколько очень хороших футболистов, команды из внутреннего чемпионата Кипра играли в еврокубках. Все будет зависеть от нашего настроя. Думаю, что киприоты создадут плотность в обороне и будут пытаться забить на контратаках и стандартах, нашим футболистам нельзя позволить это сделать соперникам".

В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков в трех матчах, команда занимает второе место. Лидирует в группе сборная Бельгии, в активе которой девять очков, третьими идут шотландцы (6), четвертыми - киприоты (3), пятыми - казахстанцы (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).