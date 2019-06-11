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Прыгунья в высоту Чичерова выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду-2020

На турнире в подмосковном Жуковском спортсменка сумела прыгнуть на высоту на 1,96 метра
Анна Чичерова Егор Алеев/ТАСС
Описание
Анна Чичерова
© Егор Алеев/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова на турнире в Жуковском выполнила квалификационный норматив для участия в Играх-2020 в Токио. Она с первой попытки сумела прыгнуть в высоту на 1,96 метра.

Квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020 в женских прыжках в высоту равен 1,96 метра. В 2018 году Чичерова выполнила норматив на ЧМ-2019.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Чичерова пока не получила от IAAF допуска на зарубежные старты.

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