Сборная Казахстана победила команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 11 июня. Казахстанские футболисты обыграли команду Сан-Марино в матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голы забили Исламбек Куат (45-я минута), Максим Фелин (62), Гафуржан Суюмбаев (65) и Бауржан Исламхан (79). Сборные Сан-Марино и Казахстана впервые встретились друг с другом.

Команда Сан-Марино потерпела 31-е поражение подряд, при этом игроки национальной команды не забивают с 4 сентября 2017 года, когда санмаринские футболисты отличились в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Азербайджана (1:5). В последний раз команда Сан-Марино смогла не проиграть 15 ноября 2014 года, сыграв вничью с эстонцами (0:0).

Сборная Казахстана в последних шести домашних матчах одержала четвертую победу, также казахстанцы один раз уступили команде России (0:4) и сыграли вничью с представителями Латвии (1:1).

В турнирной таблице группы I команда Сан-Марино занимает последнее, шестое, место, не сумев набрать очков в четырех матчах. Сборная Казахстана идет на третьем месте, имея в активе шесть очков, лидирует национальная команда Бельгии (9 очков).

В следующем туре команда команда Сан-Марино встретится с бельгийцами, сборная Казахстана сыграет против киприотов. Оба матча состоятся 6 сентября.