Тренер сборной Кипра по футболу хочет приблизить уровень игры команды к сборной России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу должна приблизиться по уровню игры к команде России. Об этом заявил журналистам главный тренер киприотов Ран Бен Шимон.

Сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

"Игра состояла из двух разных таймов. В первом была удача, и мы избежали много голов в наши ворота. Во втором тайме мы сделали замены и поменяли тактику, и я горд своей командой. Моя миссия приблизить игру сборной Кипра к сборной России", - сказал Бен Шимон.

Тренер киприотов похвалил победителей. "У сборной России новое поколение игроков, и она показывают качественный футбол", - отметил он.

Бен Шимону задали вопрос по поводу матча между командами в 1997 году, когда сборной Кипра удалось сыграть с россиянами вничью в отборочном цикле чемпионата мира 1998 (1:1). "Меня на той игре не было, и мои игроки тот матч не помнят", - подчеркнул тренер.

В турнирной таблице группы I россияне занимают второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.