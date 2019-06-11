Черчесов: тренеры сборной России ожидали, что команде будет непросто в игре с киприотами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу знал, что команде будет непросто в матче со сборной Кипра. Об этом журналистам после матча рассказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Сборная России обыграла в отборочном турнире чемпионата Европы команду Кипра со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Ионов.

"Мы изучали соперника и знали, что будет непросто. У сборной Кипра обученные игроки, и им есть за что бороться в группе, плюс мы им помогли, не реализовав свои моменты, - сказал Черчесов. - Счет 1:0 скользкий, и соперник чувствовал, что любая атака может принести им дивиденды. Зрителям хорошо - они увидели борьбу, но нам бы хотелось, чтобы было полегче".

По мнению тренера, в команде не было никакой недооценки соперника. "Если был бы расслабон, мы точно бы проиграли. Претензии могу предъявить только себе, а игрокам могу только требования предъявить. О команде Шотландии пока думать рано, и не забывайте что с чемпионата мира у нас в составе осталось только 10 человек", - подчеркнул он.

"Три очка есть три очка. Спасибо Нижнему Новгороду и Саранску (россияне там обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0 - прим. ТАСС) за прием", - добавил он.

"Хочется, чтобы нашу команду не просчитывали"

Оба матча, с командами Сан-Марино и Кипра, на скамейке запасных провел лучший бомбардир чемпионата России Федор Чалов из ЦСКА. "Чалов сидел на лавке заслуженно, потому что мы видим, кто как готов. А вот с командой Казахстана он играл, потому что выглядел лучше, и мы рады, что Чалов обживается в команде. [Дмитрий] Баринов вышел не потому, что я люблю его татуировки, а потому что он готов к матчу", - подчеркнул тренер.

Черчесов также выделил защитника Федора Кудряшова, который отдал голевой пас Ионову, и рассказал про игру полузащитника Александра Головина. "Кудряшов ответственный парень: в Турции он раскрепостился, проводит великолепный сезон, в сборной он дает результат, и странно что его никто пока не позвал в российские клубы. Отличие игры Головина сегодня от матча против команды Сан-Марино в том, что ему приходилось больше отрабатывать в обороне. Но он был нацелен на ворота", - сказал тренер.

По словам Черчесова, его целью является построить команду, которая меняла бы свою игру в зависимости от соперника. "Нам бы хотелось быть доминирующей сборной с сильными соперниками. Хотелось бы стать сборной-хамелеоном, которая могла бы меняться в зависимости от таких обстоятельств, как разные схемы соперника и его мастерства. Мы хотели бы быть непросчитываемой командой", - подчеркнул он.

В турнирной таблице группы I сборная России идет на втором месте, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.