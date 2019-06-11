Никитин: организация матча сборной РФ в Нижнем Новгороде была на высоком уровне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Все мероприятия, связанные с проведением отборочного матча чемпионата Европы - 2020 по футболу между сборными России и Кипра в Нижнем Новгороде, прошли в штатном режиме и на высоком организационном уровне. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Во вторник сборная России победила команду Кипра со светом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, который прошел на стадионе "Нижний Новгород".

"Мы гордимся тем, что эта важная победа была одержана именно в Нижнем Новгороде, там, где сливаются Ока и Волга. Все видели, какая прекрасная атмосфера была на стадионе. На трибунах присутствовали больше 42 тысяч зрителей, а еще около 10 тысяч болели в фан-зоне на Нижневолжской набережной. Все прошло в штатном режиме и на высоком уровне", - отметил Никитин.

Он добавил, что регион будет в дальнейшем претендовать на проведение "статусных матчей". "Обязательно будем претендовать на проведение других статусных матчей. Мы хотим выполнить задачу, поставленную президентом, - в первую очередь, использовать инфраструктуру чемпионата мира для развития футбола", - добавил губернатор.

В турнирной таблице группы I сборная России идет на втором месте, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.