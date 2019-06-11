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Мэр Нижнего Новгорода отметил поддержку болельщиков на матче сборной России по футболу

Во вторник российская команда обыграла сборную Кипра со счетом 1:0

ТАСС, 12 июня. Поддержка болельщиков сыграла свою роль в победе сборной России над командой Кипра в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года в Нижнем Новгороде. Такое мнение высказал ТАСС мэр города Владимир Панов.

Во вторник команда России победила сборную Кипра со счетом 1:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, на игре присутствовало 42 228 зрителей.

"Думаю, поддержка болельщиков сыграла свою роль в победе нашей сборной. Футболисты чувствовали поддержку не только трибун. Лучи надежды должны были долетать до стадиона и из фан-зоны на Нижневолжской набережной, где собралось огромное количество болельщиков. По предварительным подсчетам поболеть за наших на набережную пришло больше 16 тысяч человек", - сказал Панов.

Он добавил, что, по его мнению, Нижний Новгород достойно принял болельщиков. "Традиционно хорошо отработали волонтеры. Без перебоев работал общественный транспорт. Уехать со стадиона без проблем смогли жители и Заречной и Верхней части города", - отметил Панов.

Теги
Панов, Владимир АлександровичЕвро-2020
Евро-2020
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