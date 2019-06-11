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Евро-2020

Ионов: футболисты сборной России могли обыграть команду Кипра с более крупным счетом

Полузащитник стал автором единственного гола во встрече
Алексей Ионов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Алексей Ионов
© Михаил Терещенко/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в отборочном матче к чемпионату Европы - 2020 могла победить команду Кипра, забив больше одного мяча. Такое мнение журналистам высказал автор решающего гола Алексей Ионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Ионов отличился на 38-й минуте с передачи Федора Кудряшова.

"У нас было много моментов. Если бы реализовали их, то счет мог быть крупней - 2:0, 3:0. При таком раскладе игра сложилась бы иначе. Соперник ничем не удивил, ведь мы готовились, разбирали его, поэтому знали, какая это команда", - сказал Ионов.

Следующий матчи в рамках отборочного турнира сборная России проведет с командами Шотландии (на выезде) и Казахстана (дома). Встречи пройдут 6 и 9 сентября соответственно.

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