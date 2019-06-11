Дзюба: один гол в ворота киприотов - расплата за разгром сборной Сан-Марино

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра низкой результативностью расплатились за крупную победу над командой Сан-Марино. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан национальной команды Артем Дзюба.

В субботу российская команда победила сборную Сан-Марино в Саранске (9:0). Дзюба забил четыре гола. Во вторник на стадионе "Нижний Новгород" сборная России обыграла команду Кипра со счетом 1:0.

"Было очень много моментов - мы выбрали хорошую тактику и проделали большую работу, - сказал Дзюба. - Обидно, что не реализовали много моментов. С командой Сан-Марино залетело все, а тут немножко вернулось. Это был хороший матч, с движением".

Вместе с тем нападающий признал, что к 65-й минуте у команды стали заканчиваться силы и она подсела, лично ему последние 30 минут дались очень тяжело. "Рад, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжелый матч и заслуженная победа. Мы должны были решить все раньше, но вратарь соперника поймал кураж", - отметил он.

На вопрос о возможном переходе в один из клубов Английской премьер-лиги, нападающий сказал, что пока планирует отдохнуть. "Дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим", - сказал он.

"Поддержка трибун и атмосфера были потрясающими - это наше детище после чемпионата мира. Ездить по городам [сборной России] - хорошая идея", - резюмировал Дзюба.