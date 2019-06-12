Барбашев: ничего лучше седьмого матча финальной серии в хоккее не существует

ТАСС, 12 июня. Седьмая встреча финальной серии - самое лучшее, что может быть в хоккее. Такое мнение высказал российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Иван Барбашев, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

Форвард пропускал шестой матч финальной серии против "Бостона" (1:5) из-за дисквалификации. На шестой минуте первого периода пятого матча решающего противостояния Барбашев провел силовой прием против Маркуса Юханссона и попал плечом в голову нападающему соперника.

"Было очень тяжело пропускать шестой матч серии и смотреть за игрой со стороны, даже хотелось выйти на лед и помочь. Я был уверен, что команда сможет победить, верил в ребят, но как только встреча закончилась, все о ней тут же забыли. Есть еще одна игра, которая станет самой важной в этом сезоне", - сказал Барбашев.

"Это будет главный матч в карьере каждого игрока команды, мы с нетерпением его ждем. Не думаю, что в хоккее есть что-то лучше, чем седьмая встреча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Победу одержит тот, кто будет больше хотеть этого. Игра пройдет на площадке соперника, но мы уверены в себе, наши мысли только об успешном результате", - добавил форвард.

Барбашев провел 80 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, набрав 26 (14 шайб + 12 передач) очков. В плей-офф форвард отыграл 24 встречи. На его счету 6 (3+3) баллов за результативность.

Решающий матч финальной серии состоится на арене "Бостона". Встреча пройдет в ночь на 13 июня.