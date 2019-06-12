Четыре спортивных объекта УрФУ подготовят к проведению Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Члены инспекционной комиссии Международной федерации университетского спорта (FISU) считают важным использовать для Универсиады-2023 спортивные объекты Уральского федерального университета (УрФУ). Стадион, легкоатлетический манеж, бассейн и спортивный комплекс игровых видов спорта будут подготовлены к проведению соревнований, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области передали заявочную книгу на проведение летней Универсиады 2023 года в FISU, которая была принята без единого замечания. Инспекционный визит FISU в рамках заявки на проведение соревнований начался в понедельник 10 июня. Глава FISU Олег Матыцин на пресс-конференции заявил, что инфраструктура Екатеринбурга и спортивные объекты города готовы для принятия большинства соревнований летней Универсиады.

"Комиссия считает важным использовать именно объекты университета, поскольку они останутся после Универсиады уже в обновленным виде для развития студенческого спорта в городе. Окончательное решение по месту проведения соревнований в ближайшее время будет принято в Неаполе, уверен, что аспект наследия, связанный с объектами УрФУ, станет одним из основных", - приводит пресс-служба слова ректора университета Виктора Кокшарова.

В пресс-службе уточнили, что университетский стадион готов для проведения состязаний по регби, легкоатлетический манеж - по баскетболу. "Залы спортивного комплекса игровых видов спорта УрФУ, по мнению членов комиссии, подойдут для тренировок сборных команд по волейболу, а бассейн - для восстановления атлетов", - уточнили в пресс-службе.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.