Российский каноист Штыль получит серебро ОИ-2012 после дисквалификации литовца Шуклина

ТАСС, 12 июня. Российский каноист Иван Штыль получит серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года после дисквалификации литовца Евгения Шуклина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Шуклин занял на Играх в Лондоне второе место в одиночной гонке на 200 метров, Штыль стал третьим. Золотую медаль завоевал украинец Юрий Чебан. Бронзовую медаль после дисквалификации Шуклина получит испанский канонист Альфонсо Бенавидес.

Шуклин завершил спортивную карьеру, ранее литовец рассказывал ТАСС, что никогда не использовал допинг. Шуклин может оспорить решение МОК в спортивном арбитраже в Лозанне, однако спортсмен заявлял, что денег на судебное разбирательство у него нет.

33-летний Штыль является действующим спортсменом, в его активе 15 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

Шуклин является трехкратным чемпионом Европы, в активе спортсмена также четыре бронзовые медали чемпионатов мира, серебряная и три бронзовые медали чемпионатов Европы.