Футбольный клуб "Реал" побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

ТАСС, 13 июня. Испанский футбольный клуб "Реал", подписав контракт с французским защитником "Лиона" Ферланом Менди, установил личный рекорд по затратам в течение одного трансферного окна. Сейчас общая сумма составляет €303 млн.

По информации портала Transfermarkt, переход Менди обошелся "Реалу" в €48 млн. Этот трансфер стал пятым для клуба. До этого "Реал" подписал контракты с бельгийцем Эденом Азаром ("Челси", €100 млн), сербом Лукой Йовичем ("Айнтрахт", €60 млн), а также бразильцами Родриго ("Сантос", €45 млн) и Эдером Милитао ("Порту", €50 млн).

Предыдущий рекорд был установлен летом 2009 года, когда в клуб перешли португалец Криштиану Роналду, бразилец Кака, испанец Хаби Алонсо и ряд других футболистов. Сумма трансферов составила около €260 млн.

"Реал" в прошедшем сезоне занял третье место в чемпионате Испании, набрав 68 очков. В Лиге чемпионов мадридский клуб в 1/8 финала проиграл голландскому "Аяксу" (2:1, 1:4).