"Сент-Луис" обыграл "Бостон" и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

ТАСС, 13 июня. "Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли. "Блюз" выиграли серию - 4-3.

У победителей шайбы забросили Райан О'Райлли (17-я минута), Алекс Пьетранджело (20), Брэйден Шенн (52) и Закари Санфорд (56). В составе проигравших отличился Мэтт Гжельчик (58).

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, став пятым российским хоккеистом, набравшим очки в финале Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Сергею Зубову (2 очка), Павлу Буре, Алексею Ковалеву и Евгению Малкину (по 1 очку). Однако шайбы российские хоккеисты в финалах не забрасывали.

По ходу серии соперники чередовали победы. Сначала выиграл "Бостон" со счетом 4:2, а во второй встрече в овертайме сильней оказался "Сент-Луис" (3:2). После этого серия переехала на арену "Блюз", где команды снова обменялись победами (7:2 - "Бостон", 4:2 - "Сент-Луис"). Будущие обладатели Кубка Стэнли взяли верх в пятой встрече (2:1) и могли решить исход серии на домашнем льду, однако "Бостон" уверенно победил в шестой игре (5:1), тем самым продлив решающее противостояние до семи матчей.

В прошедшем плей-офф "Сент-Луис" обыграл поочередно "Виннипег" (4-2 в серии), "Даллас" (4-3) и "Сан-Хосе" (4-3). "Бостон" выбил из Кубка Стэнли "Торонто" (4-3), "Коламбус" (4-2) и "Каролину" (4-0). По итогам регулярного чемпионата "Сент-Луис" (99 очков) занял пятое место в Западной конференции. "Бостон" стал вторым на Востоке (107).

В регулярном чемпионате Тарасенко занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 68 (33 шайбы + 35 передач) очков. На счету другого российского форварда - Ивана Барбашева - 26 (14+12) баллов за результативность. В розыгрыше Кубка Стэнли Тарасенко набрал 17 (11+6) очков, также 27-летний нападающий, забросив шайбу во втором матче финальной серии, стал первым за 29 лет игроком клуба, набравшим очки в восьми встречах плей-офф подряд. На счету 23-летнего Барбашева 6 (3+3) баллов в плей-офф.