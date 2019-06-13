Пьетранджело: игроки "Сент-Луиса" верили в себя после поражения в шестом матче финала НХЛ

ТАСС, 13 июня. Игроки "Сент-Луиса" продолжали верить друг в друга, несмотря на поражение в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона", что помогло им собраться перед решающей встречей. Об этом в эфире телеканала NBC рассказал защитник и капитан команды Алекс Пьетранджело.

В четверг "Блюз" в седьмом матче финальной серии переиграли "Бостон" со счетом 4:1 и впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Решающая встреча прошла в Бостоне. В шестой игре противостояния "Сент-Луис" на своей площадке уступил со счетом 1:5.

"Я очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до цели. Мы верили друг в друга", - подчеркнул Пьетранджело.

Капитан "Сент-Луиса" также отметил хорошую игру вратаря Джордана Биннингтона, который был вызван из фарм-клуба по ходу регулярного чемпионата. В решающем матче голкипер отразил 32 броска из 33.

"Биннингтон был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что рассказать и вспомнить", - сказал защитник.

В прошедшем плей-офф "Сент-Луис" обыграл поочередно "Виннипег" (4-2 в серии), "Даллас" (4-3), "Сан-Хосе" (4-3) и "Бостон" (4-3).