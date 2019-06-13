Кэссиди: хоккеисты "Бостона" должны ходить с высоко поднятыми головами

ТАСС, 13 июня. Хоккеисты "Бостона", несмотря на поражение в финале Кубка Стэнли, должны ходить с высоко поднятыми головами. Об этом заявил главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди, чьи слова приводит пресс-служба команды.

В четверг "Бостон" в седьмом матче финальной серии на своей площадке уступил "Сент-Луису" со счетом 1:4.

"Я сейчас опустошен, ведь завершился длинный сезон. Кто-то должен был выиграть, а кто-то проиграть. Мы пошли не той дорогой. Я горжусь всеми игроками, они должны ходить с высоко поднятыми головами", - отметил Кэссиди.

"Нереализованные нами моменты в первом периоде дали "Сент-Луису" дополнительные силы. Мы продолжали бороться и играть по заданию до тех пор, пока встреча не закончилась. Думаю, что во втором периоде действовали не очень хорошо в атаке, следовало создавать больше помех вратарю и искать шансы на добивании", - добавил главный тренер "Бостона".

"Бостон" 20 раз выходил в финал и шесть раз завоевывал Кубок Стэнли. Последний трофей был выигран в 2011 году.