Британский велогонщик Фрум находится в реанимации с переломами таза, локтя и ребер

ТАСС, 13 июня. Четырехкратный победитель престижной веломногодневки "Тур де Франс" британец Крис Фрум находится в реанимации после аварии в ходе шоссейной многодневки "Критериум Дофине", которая проходит во Франции. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

Во время проходившей в среду раздельной гонки четвертого этапа многодневки британец врезался в ограждение, после чего был госпитализирован в местную больницу Роана, в 26 километрах от которого произошел инцидент. По информации Sky Sports, у 34-летнего велогонщика диагностированы переломы правой бедренной кости, локтя и ребер. Он будет находиться в реанимации как минимум на протяжении двух дней.

В среду стало известно, что Фрум пропустит "Тур де Франс". Гонка стартует 6 июля в Брюсселе.

Фрум является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016). Он три раза одерживал победу на велогонке "Критериум Дофине". В прошлом сезоне он выиграл "Джиро д'Италия" и стал третьим на "Тур де Франс".