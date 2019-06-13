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Британский велогонщик Фрум находится в реанимации с переломами таза, локтя и ребер

В среду 34-летний спортсмен был госпитализирован после аварии во время многодневки "Критериум Дофине"
Крис Фрум EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Крис Фрум
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 13 июня. Четырехкратный победитель престижной веломногодневки "Тур де Франс" британец Крис Фрум находится в реанимации после аварии в ходе шоссейной многодневки "Критериум Дофине", которая проходит во Франции. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

Во время проходившей в среду раздельной гонки четвертого этапа многодневки британец врезался в ограждение, после чего был госпитализирован в местную больницу Роана, в 26 километрах от которого произошел инцидент. По информации Sky Sports, у 34-летнего велогонщика диагностированы переломы правой бедренной кости, локтя и ребер. Он будет находиться в реанимации как минимум на протяжении двух дней.

В среду стало известно, что Фрум пропустит "Тур де Франс". Гонка стартует 6 июля в Брюсселе.

Фрум является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016). Он три раза одерживал победу на велогонке "Критериум Дофине". В прошлом сезоне он выиграл "Джиро д'Италия" и стал третьим на "Тур де Франс".

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