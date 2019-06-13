Сергей Иванов сожалеет о грядущих изменениях в составе БК ЦСКА

"Конечно, в следующем сезоне клуб будет другим по составу, и крупица грусти в этом есть. Мне жаль, что нас покидает Кори. Он внес огромный вклад в успех этого года. Где бы он ни играл, он останется москвичом и цээсковцем, - сказал Иванов.

"Разные были команды, были те, что делали дубль (побеждали в Единой лиге ВТБ и Евролиге - прим. ТАСС), но победа этого года имеет особый вкус. Ключевыми в успехе были три игры подряд: две над "Басконией" [в 1/4 финала Евролиги] и над "Реалом" в полуфинале, в этих играх команда показала мужской характер. И я полностью согласен со словами [президента ЦСКА Андрея] Ватутина, что все в этом сезоне были как один кулак. И игроки, и прекрасный тренерской штаб, и врачи, и офис клуба - все работали на одну цель", - добавил он.

"На следующий день после "Финала четырех" Евролиги я принимал поздравления от разных людей, зачастую далеких от баскетбола. И в администрации президента, и в правительстве многие смотрели игры Евролиги и поздравляли меня. Я же говорил: "Это все великий клуб. Это не я", - заключил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.