Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос"

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского футбольного клуба "Дорадос" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Матиас Морла в Twitter.

Марадона возглавлял "Дорадос", выступающий во втором по силе мексиканском дивизионе, в сезоне-2018/19. Под его руководством команда добиралась до финалов Апертуры и Клаусуры (название двух стадий чемпионата Мексики - прим. ТАСС). Оба раза "Дорадос" уступал "Атлетико Сан-Луис" в двухматчевых противостояниях.

"Диего Марадона решил прекратить работу главным тренером "Дорадос". Врачи посоветовали ему посвятить время здоровью. Он сделает две операции - на плече и на колене", - сообщил адвокат.

Мексиканский клуб подтвердил уход 58-летнего специалиста. Руководство поблагодарило Марадону за работу и пожелало здоровья. "Вместе мы удивили мир и показали, что футбол - это страсть и сердце. Спасибо за все, скоро увидимся, босс", - сказано в сообщении.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он провел 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006 года Марадона являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира (2010). После этого специалист возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба "Аль-Фуджайра" (ОАЭ), а в конце апреля 2018 года покинул этот пост.