Легкоатлет Денмухаметов отстранен из-за работы с дисквалифицированным за допинг тренером

Отмечается, что 26-летний спортсмен подозревается в работе с дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным. Денмухаметов стал первым российским легкоатлетом, которого отстранили за работу с дисквалифицированным тренером.

Казарин обвинялся в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда после расследования в 2015 году. Поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематических нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и тренерами. Расследование Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF, а также к отстранению всех российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

В январе 2017 года ARD выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев, который рассказал, что отстраненный тренер Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов. Дмитриев рассказал, что Казарин в то время работал с Денмухаметовым. В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал Казарина за нарушение антидопинговых правил.

Денмухаметов, специализирующийся в беге на 400 м, является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.