Далич: хорватские футболисты нацелены на выход в финал ЧЕ-2020

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Хорватии по футболу нацелена на то, чтобы дойти до финала чемпионата Европы 2020 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер хорватов Златко Далич.

На прошлогоднем чемпионате мира в России хорваты впервые в истории дошли до финала, где уступили команде Франции со счетом 2:4.

"Мы задрали планку на чемпионате мира, всегда играем на победу. В любом виде спорта мы стараемся занимать первое место, при том, что у нас маленькая страна. В этом смысле мы сами на себя давим. И после выхода в финал в Москве ничего, кроме попадания в финал чемпионата Европы, мы обсуждать не можем", - сказал Далич.

В отборочной группе Е чемпионата Европы сборная Хорватии занимает третье место, набрав в трех матчах шесть очков и потерпев поражение от лидеров группы венгров. Напрямую в финальную стадию турнира из группы выходит первые две команды.