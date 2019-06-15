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Футбол в России

Далич не исключил возможности поработать в российских футбольных клубах

Контракт тренера с Хорватским футбольным союзом истекает летом 2020 года
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич не исключил возможности поработать в российских клубах из Москвы или Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Контракт Далича с Хорватским футбольным союзом истекает летом 2020 года. Специалист возглавил команду в октябре 2017 года во время отборочного турнира к чемпионату мира - 2018. На турнире в России сборная Хорватии впервые в истории пробилась в финал, где уступила французам (2:4).

"Я связан со сборной Хорватии, поэтому об этом (переходе в российский клуб - прим. ТАСС.) не думал. Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится все сильней и сильней", - сказал Далич.

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