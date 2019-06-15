Презентация сочинского ЧМ-2020 по санному спорту состоялась на конгрессе FIL в Любляне

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) во второй день работы конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) в Любляне провела презентацию стартующего в феврале 2020 года в Сочи чемпионата мира. Как сообщила в субботу ТАСС президент ФССР Наталия Гарт, все делегаты конгресса получили приглашение посетить этот турнир.

Чемпионат мира пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, никогда ранее Россия не проводила мировых первенств по санному спорту. В феврале 2014 года на сочинской трассе проводился олимпийский турнир саночников.

"Как вы знаете, право провести чемпионат мира мы выиграли уже давно (летом 2016 года - прим. ТАСС), - заметила Гарт. - Сегодня мы провели презентацию будущего турнира. Все прошло отлично, делегатам конгресса был показан красивый видеоролик".

"Мы рассказали о Сочи, самой Красной Поляне, где расположена трасса, - продолжила собеседница ТАСС. - Также мы коснулись темы наследия Олимпийских игр - 2014, показали, что наша санно-бобслейная трасса находится в отличном состоянии. Рассказали, что Сочи является не только зимней столицей спорта, но и местом, где можно отлично отдохнуть".

Гарт сказала, что презентация ЧМ-2020 всем понравилась. "Мы пригласили всех участников конгресса к себе на чемпионат мира, - заметила глава ФССР. - Что касается непосредственной подготовки к турниру, то все идет по плану. Никаких особых проблем нет".

В конце февраля Сочи был местом проведения заключительного этапа Кубка мира по санному спорту.