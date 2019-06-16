ОКР и Фонд поддержки олимпийцев России подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подписание соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России состоялось в воскресенье в Москве. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественная церемония состоялась в рамках празднования XXX Всероссийского олимпийского дня, мероприятия проходят на территории спорткомплекса "Лужники". Соглашение подписали президент ОКР Станислав Поздняков и исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Празднование Всероссийского олимпийского дня в 2019 году приурочено к 125-летию Международного олимпийского комитета и предстоящим Европейским играм в Минске.