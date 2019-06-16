{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОКР и Фонд поддержки олимпийцев России подписали соглашение о сотрудничестве

Торжественная церемония состоялась в рамках празднования XXX Всероссийского олимпийского дня
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подписание соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России состоялось в воскресенье в Москве. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественная церемония состоялась в рамках празднования XXX Всероссийского олимпийского дня, мероприятия проходят на территории спорткомплекса "Лужники". Соглашение подписали президент ОКР Станислав Поздняков и исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Празднование Всероссийского олимпийского дня в 2019 году приурочено к 125-летию Международного олимпийского комитета и предстоящим Европейским играм в Минске.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав Алексеевич
Футбол в Италии
СМИ: бывший футболист ЦСКА Эрнандес может продолжить карьеру в "Сампдории"
Ранее также сообщалось, что форвард может перейти в испанскую "Сельту"
Читать полностью