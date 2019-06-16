Волейболист Мусэрский должен восстановиться к отборочному турниру на ОИ-2020

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский волейболист Дмитрий Мусэрский должен успеть восстановиться к квалификационному турниру на Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Олимпийский чемпион 2012 года Мусэрский пропускает групповой этап Лиги наций из-за операции. Олимпийский квалификационный турнир у мужчин пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Россияне сыграют на турнире с командами Ирана, Кубы и Мексики, победитель получит путевку на Игры.

"У Мусэрского была плановая операция, он проходит восстановление, которое идет по плану. Думаю, он должен быть готов к олимпийской квалификации", - отметил Яременко.

Генеральный секретарь ВФВ сообщил, что состав на олимпийский квалификационный турнир будет объявлен после окончания Лиги наций. "У нас будет неделя перерыва после финала Лиги наций, планируется семь-восемь дней отдыха. При этом ребята, которые во время Лиги наций лечились и отдыхали, начнут работать раньше. Эта же команда потом будет играть на чемпионате Европы", - пояснил Яременко.

Финальный раунд Лиги наций пройдет с 10 по 14 июля в американском Чикаго. В нем примет участия сборная США, а также пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа. Сборная России после восьми туров из 15 занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

"У нас в заявке из 25 человек на Лигу наций есть молодые ребята, есть и Максим Михайлов. Основным усилением, думаю, будет появление Михайлова. Он через неделю выходит из отпуска и будет готовиться прицельно к финалу. Планируем, что он примет участие в финале", - заключил Яременко.

В женской квалификации сыграют все сильнейшие

Женская сборная России в розыгрыше Лиги наций потерпела девять поражений в 12 играх и потеряла шансы на выход в финальный этап. Последняя игра предварительного этапа состоится 20 июля. Россиянки выступают в экспериментальном составе, в сборной отсутствуют игроки московского "Динамо" - чемпиона страны четырех последних лет.

"У женщин тоже должны появиться все ведущие игроки и готовиться к квалификации. Этот турнир считается у нас основным в этом сезоне", - сказал Яременко.

Женский квалификационный турнир на Олимпиаду в Токио пройдет со 2 по 4 августа в Калининграде. Сборная России сыграет с командами Канады, Мексики и Южной Кореи.