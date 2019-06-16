Более 250 человек приняли участие забеге "Олимпийская миля" в Сочи

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Более 250 детей и взрослых приняли участие в первом легкоатлетическом забеге "Олимпийская миля" в Сочи, который состоялся в рамках XXX Всероссийского олимпийского дня. Об этом сообщили ТАСС в департаменте физкультуры и спорта администрации города.

"Впервые в честь юбилейного Всероссийского олимпийского дня в Олимпийском парке Сочи прошел легкоатлетический забег "Олимпийская миля". Его участниками стали более 250 сочинцев разных возрастов. Дети до 7 лет состязались на дистанции 500 метров, взрослые бежали 1609 метров. Также в забеге приняли участие роллеры", - сообщили в департаменте.

В числе почетных гостей забега оказался участник нескольких Олимпийских игр, мастер спорта России международного класса по бобслею, призер чемпионатов России Олег Петров. Как он сказал журналистам, "подобные мероприятия надо проводить каждый месяц, чтобы у детей формировался спортивный характер и соревновательный дух, которые им помогут в будущем в любом виде спорта".

Параллельно с забегом в Олимпийском парке состоялись показательные выступления, мастер-класс по воркауту, мини-турнир по стритболу.