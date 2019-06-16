Алешин: самым сложным в гонке "24 часа Ле-Мана" было сбавить темп

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Самым сложным отрезком в гонке "24 часа Ле-Мана" была последняя четверть дистанции, когда нужно было сбавить темп, чтобы сохранить позицию. Об этом журналистам рассказал гонщик команды SMP Racing Михаил Алешин.

Экипаж SMP Racing в составе Алешина, Виталия Петрова и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке. В последние 6 часов гонки экипаж сбавил темп, чтобы поберечь машину, поскольку их позиции ничто не угрожало.

"Каждый этап в гонке волнительный, когда такая длинная гонка, когда такая большая команда, когда такая сложная машина, то все зависит от любой детали. Команда Rebellion (ее экипажи заняли в гонке четвертое и пятое места - прим. ТАСС) тому хороший пример, - сказал Алешин. - Вроде они ехали быстро, но в то же время безбашенно - где-то ошибались, где-то что-то у них ломалось. Мы же ехали на результат, стабильно, старались не ошибаться, и как итог - подиум".

"Мне было сложно ехать, когда мы поняли, что просто нужно доезжать до финиша, мы сбавили сильно темп, чтобы ничего не сломать. Само осознание того, что необходимо сбавить темп, что от этого будет зависеть результат, вот это было тяжело", - заключил гонщик.

Партнер Алешина по экипажу Виталий Петров, который ранее в карьере поднимался на подиум в "Формуле-1", не стал сравнивать эти два достижения. "Это разные вещи, ни один подиум в карьере я не ставлю превыше чего-либо, - сказал Петров. - Одно без другого не могло бы быть в жизни. Даже те подиумы, которые начинались с детства, я очень ценю".

Победу в "24 часах Ле-Мана" одержал экипаж "Тойоты" в составе испанца Фернандо Алонсо, японца Кадзуки Накадзимы и швейцарца Себастьяна Буэми. Они же стали победителями суперсезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость.