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Прыгунья с шестом Сидорова стала второй на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате

Победила американка Сэнди Моррис
Сергей Шубенков (справа) AP Photo/Petr David Josek
Описание
Сергей Шубенков (справа)
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 16 июня. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).

Она показала результат 4,77 м, выполнив квалификационный норматив на Олимпийские игры 2020 года, равный 4,70 м. Также 27-летняя Сидорова показала свой лучший результат сезона.

Победу одержала американская спортсменка Сэнди Моррис, взявшая 4,82 м с первой попытки. Третье место заняла американка Кэти Нейджотт с результатом 4,67 м.

Сидорова - чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Стэнфорде (США, штат Калифорния) 30 июня.

Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате
Он преодолел дистанцию за 13,12 секунды
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